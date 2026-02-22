52万回以上視聴され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、たくさんの猫たちが暮らすおうちに突然現れた“変な生き物”の姿。謎めいた姿を見た視聴者からは「未確認生命体」「UMA発見」「猫の可能性は低い」などのコメントが集まっています。 【動画：家の中に『変な生き物？』→セーターの袖の中に猫が入ってしまった結果…笑ってしまう光景】 うごめく灰色の生き物を発見 Instagramアカウント「のあ」に投稿さ