毎日の通勤服は、きちんと感とおしゃれ感のバランスが難しい……。そんな大人世代におすすめなのは【ハニーズ】の一部店舗で買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のブラウスです。上品なデザインにおしゃれなポイントが詰まっていて、40・50代のワードローブに自然になじんでくれそう。今回は、大人世代の通勤スタイルにぴったりの「きれいめブラウス」をピックアップして紹介します。