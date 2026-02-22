女優のトリンドル玲奈が22日にインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。【写真】マタニティフォトや生まれたばかりの第1子の姿も（2枚）トリンドルが投稿したのは2枚のオフショット。写真には、白いマタニティドレスを着て大きなお腹を抱える笑顔のソロショットと、生まれたばかり赤ちゃんの手に触れる“2ショット”も収められている。投稿の中で彼女は「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。続けて「