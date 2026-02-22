鳥海芳樹が千葉戦で退場処分に水戸ホーリーホックは2月22日、明治安田J1百年構想リーグの第3節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。後半31分にFW鳥海芳樹がこの日2枚目のイエローカードを提示され、退場処分となった。2枚目のイエローカードを提示されたのは後半31分。水戸のフリーキックのこぼれ球を巡り、鳥海がファールで千葉のカウンターを阻止。その後のプレーで、先立圭吾主審が遅延行為とみなし、鳥海に2枚目のイ