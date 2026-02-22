◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」早実サッカー部が２５年度の全国高校選手権に出場した。かつて所属した硬式野球部に続き、新人時代から２度目となる母校の取材。開幕戦で徳島市立に１―４で敗れたが、試合終了間際の１ゴールには胸を打たれた。国立で流れる「紺碧の空」から「ＶＩＶＡＷＡＳＥＤＡ」の応援歌の流れも完璧。森泉武信監督（５４）は「最後まで１点を取りにいく姿勢を見せてくれた」と選手をたたえていた。