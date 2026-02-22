巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手が２３日の楽天戦（セルラースタジアム那覇）で来日初登板初先発する。１イニングを予定しており「しっかりストライクを投げる。球数が限られますけどしっかり投げていきたい」と意気込んだ。１６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、のべ７打者と対戦して１安打１四球、２奪三振と快投。最速１５６キロを計測し、周囲の度肝を抜いた。気温２０度超の沖縄での調整に「