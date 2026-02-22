◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２―０の７回から４番手で登板。２回２８球を投げて無安打無失点、１四球３奪三振の好投を見せた。１イニング目の７回は先頭の田中を中飛、味谷を１４７キロ直球で空振り三振に仕留めて２アウト。細川には四球を与えたが、続くサノーを遊ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。２イニング目の８回はカリステを変化球で空振り三