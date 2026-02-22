ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルの「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）のオフショットが公開された。日本スケート連盟のインスタグラムが更新。「エキシビション」「＃フィギュアスケート＃三浦璃来＃木原龍一＃ｍｉｌａｎｏｃｏｒｔｉｎａ２０２６」とつづり、白シャツの木原がきらびやかなドレス衣装の三浦の肩を抱く姿が投稿された。フィギュアのフィナーレを飾るエキシビ