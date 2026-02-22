―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは2026年のツアーで出される予定の『三陸豪華弁当』（試作品）。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.16 「三陸の試作品豪華弁当を試食！」岩手の三陸鉄道沿線取材の仕事をした。15年前の東日本大震災後、サン