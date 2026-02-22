元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）の妻で、タレント・女優の矢沢心（44）が22日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦パーティーでのショットを公開した。「薬丸さん60歳還暦お誕生日おめでとうございます」と19日に還暦を迎えた薬丸との2ショットを投稿。「家族想いだけでなく私たちにも子どもたちにも優しい薬丸さん。いつお会いしてもひでみさんとらぶらぶな薬丸さん10年20年