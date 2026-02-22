「オープン戦、ＤｅＮＡ２−２楽天」（２２日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）楽天は前田健太投手（３７）が先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３７９１日ぶりのＮＰＢでの実戦登板は２回３安打２失点、最速１４７キロだった。初回は三者凡退に打ち取ったが、二回、１死から四球を与えると３連打で２点を失った。「いいボールも悪いボールもあったんですが、２イニング投げられて全球種投げること