人気デュオ「コブクロ」の小渕健太郎（48）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。速報タイム4時間10分16秒で完走した。昨年は3時間52分11秒をマークしたが、今大会11回目のランについて「今年は18分ほど遅かった。暑かった。30キロを過ぎて20度を超えて、皆さんのペースが落ちて、自分もスピードが落ちた」と反省。「来年に向けてしっかり練習して。年齢も上がるけど」。18年に出した自己ベスト3時間37分39秒の