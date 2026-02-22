スノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表選手団が22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて成田空港に帰国した。空港ではファン約200人が出迎え。拍手と「おめでとうー！」という祝福の大歓声が飛んだ。男子ビッグエアで木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダル、男子スロープスタイルで長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得。女子は村瀬心椛（21＝TOKI