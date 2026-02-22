◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良） 今年最初のＪＲＡ・Ｇ１に１６頭が出走し、２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）がＧ１昇格後３頭目となる連覇を達成した。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は２１年カフェファラオ以来、同レース３勝目。勝ちタイムは１分３５秒４。１年間勝利から遠ざかっていた昨年王者だが、５９キ