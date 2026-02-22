元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が22日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。地名を誤って読み上げたお笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一（42）にツッコミを入れた。この日はロケで、東京・亀戸（かめいど）へ。濱家は「今回は、“かめど”のほうにお邪魔しております」と進行を始めた。これに一茂は「“かめいど”ね。勉強して」と即ツッコミ。濱家は「かめいど？本当にすみませ