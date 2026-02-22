マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、タイトル争いについて言及した。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第27節が21日に行われ、マンチェスター・シティはニューカッスルと対戦。14分にニコ・オライリーが先制点を決めると、22分にルイス・ホールに同点弾を許したものの、27分に再びオライリーが勝ち越しゴールを挙げ、2−1で競り勝った。この結果、27試合