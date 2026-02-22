2月22日、東京11Rで行われた第43回フェブラリーステークス（4歳上オープン・G1・ダ1600m・1着賞金＝1億5000万円）は、C.ルメール騎乗の2番人気、コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）が勝利した。1/2馬身差の2着に3番人気のウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）、3着に1番人気のダブルハートボンド（牝5・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:35.4（良）。【フェブラリーS】レイチェル・キング騎乗 コスタノヴァがV…