SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。春ピンク“もふもふ”コーデを披露した。「寒いけど春ピンク着たかった日テディコートのピンクかわいいコーデタグ付けしてます」とつづり、白ニット＆デニムにピンクの“もふもふ”テディコートを羽織っている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「メチャメチャ可愛い」「素敵です」「ほら〜かわいい〜」「ほんとかわ