ももちことインフルエンサーでYouTuberの牛江桃子（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、わたくし牛江桃子はかねてよりお付き合いしておりました方と入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と書きだしたももち。「彼と出会ってから、鎧を脱いだ自分を好きになれるようになりました」とつづって結婚を報告した。「隣にいるだけで心がほどけること。