家計の財布の紐を握っているのは夫それとも妻ー。ソニー生命保険が実施した「47都道府県別 生活意識調査2025-26年版（恋愛・家族編）」によると、「妻が財布の紐を握っている」の回答割合が最も多かったのは「三重県」でした。夫婦ゲンカで妻が勝つことが多い割合と、相手への愛情が強いのは妻という割合は、ともに徳島県が1位でした。