コブクロ小渕健太郎（48）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に参加。速報値で4時間10分46秒で完走した。大阪マラソン11回目の参戦。例年を上回る気温の上昇に「暑さとの戦いでした。気温が20度近くになって、30キロを超えたくらいから足が重くなった。後半バテました」と疲れきった表情で振り返った。時計的にも昨年より18分ほど遅かったといい、「来年こそ去年の記録を超えられればうれしい」と語った。昨年は、大