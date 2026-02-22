◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）24年大会覇者の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒で日本人最高の5位に入り、28年ロス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を獲得した。衝撃的なマラソンデビューを飾った大阪の地で「冬眠から目覚めた」。平林はスタートから安定した走りを続け、後半の37キロ付近でペースメーカーより先を独走してい