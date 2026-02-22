「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパン−ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの佐藤輝明内野手が３安打５打点の大暴れを見せた。阪神勢だけで実に１１打点をたたき出した。初回に同点の適時内野安打を放つと、二回に逆方向へ２点二塁打を放った。そして五回には左中間を深々と破る２点二塁打。ここで井端監督が代走を告げ、お役御免となった。森下翔太外野手は初回に勝