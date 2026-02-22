タレントのトリンドル玲奈（34）が22日、インスタグラムを更新。第1子の出産を発表した。トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。赤ちゃんの小さな手の写真を添えた。続けて「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と明かした。そして「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられま