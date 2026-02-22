◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大阪マラソンはジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝した。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップの５位。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。平林は序盤から冷静に集団の中でレ