２月２２日の東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ（ダート１６００メートル、１０頭て・リステッド）は、７番人気のラッキーキッド（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディスクリートキャット）が、最後の直線で力強く抜け出し２勝目を挙げた。勝ちタイムは１分３６秒７（良）。スタート直後は中団のインを追走。徐々に外へと持ち出されると、最後の直線では先行各馬を一気に抜き去ると、鋭く迫ったドンエレクトス（菅原明良騎手）を首差退け