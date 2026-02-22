◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル、良）“冬コク”名物のハンデ戦が１６頭立てで争われ、４番人気のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）が大外から差し切り。重賞６度目の挑戦で初制覇を飾った。勝ち時計は１分４５秒２。大外１６番スタートから道中は後方を追走。３コーナー過ぎからまくり気味にポジションを押し上げると、直線は馬場の真ん中を力強く伸びて