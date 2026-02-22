ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、２１日のエキシビションでフィナーレを迎えた。女子で日本フィギュア史上最年少の１７歳で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、２０３０年五輪に向けて４回転ジャンプへの挑戦を明言。男子の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は、日本勢初となるクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）成功を誓った。ミラノのファンを、１７歳の中井が虜（とりこ）にし