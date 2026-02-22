【モデルプレス＝2026/02/22】2月21日、ミラノ・コルティナ五輪にてフィギュアスケートのエキシビションが行われた。フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手のパフォーマンスが話題を集めている。【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿◆中井亜美選手、頬杖＆足バタバタパフォーマンスに反響相次ぐエキシビジョンでは、真っ赤な大人っぽい衣装で登場。終始笑顔で華麗に舞う姿で会場を