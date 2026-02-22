【モデルプレス＝2026/02/22】歌手のDream Amiが2月22日、自身のInstagramを更新。人気リアリティショー『テラスハウス』の元メンバーで建築家の夫・半田悠人氏とのウエディングショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】LDH所属37歳美女「美男美女すぎ」夫顔出しウエディングショット◆Dream Ami、夫との挙式2ショットを披露Amiは「6th wedding anniversary！！」と結婚6年目の記念日を報告。「一度は諦めかけていた結婚式。