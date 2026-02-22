今日22日は、北海道から九州にかけて広い範囲で今年これまでで一番の暖かさとなっています。富山市や金沢市、京都市、大阪市、福岡市などでは、今年初めて20℃以上となっています。熊本県八代市や甲佐町では25℃以上と、沖縄県以外で今年初めて夏日となり、2月としては記録的な高温となっています。明日23日の最高気温は日本海側を中心に今日より低くなりますが、東京都心では今日より高く、初夏の陽気となるでしょう。今日22日