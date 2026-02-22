お笑いタレント・千原せいじ（56）が22日までに公式YouTubeチャンネルを更新。元タレント・田代まさしさん（69）がゲスト出演し「刑務所」について語る場面があった。せいじから「刑務所に何年おられたんですか?」と質問されると、田代さんは「全部で3回、9年間入ってる。長いよ、すっげぇ無駄な時間を過ごしたよ」と告白。また「みんなは、さぞ反省して帰ってくるイメージがあると思うけどさ。まったくないからね。ごめんね