◇オープン戦阪神―ヤクルト（2026年2月22日浦添）「7番・遊撃」でスタメン出場した小幡竜平内野手（25）が7回に中前への適時三塁打を放ち、追加点を呼び込んだ。中川の左前打でチャンス拡大した6―0の7回1死一、三塁だ。ヤクルト・吉村のカットボールを完ぺきに捉え、快足を生かし一気に三塁まで到達。3打席連続安打で、バットの好調ぶりを結果で示した。新助っ人・ディベイニーも加わり、遊撃争いは激化。定評ある守