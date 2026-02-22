「R―1ぐらんぷり2009」(現R―1グランプリ)王者でピン芸人の中山功太(45)が22日、自身のXを更新。アンチに向けて異例の呼びかけを行った。中山は「番組の企画で『中山功太が嫌いだ』というアンチや、僕に誹謗中傷をした心当たりのある人間を探しています」と切り出し、「明日17時以降、お会いしてじっくり話しませんか？ネットの浅瀬でしか呼吸出来ない稚魚どもに直前で逃げられて困っています。怖いなら顔を隠して声を加工す