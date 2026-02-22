元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。俳優の小沢仁志（63）のYouTubeチャンネルにゲスト出演することになった経緯を明かした。番組に送られてくるメッセージの中で「圧倒的に多かった」というのが小沢のYouTubeへの反応だったことを明かした松岡。「小沢仁志さんのYouTubeに出させてもらいまして、楽しかったですね。ああやって二人っきりでちゃんと話させてもらったの初