お笑いコンビＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史（５５）が２２日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、どうしても名前が出てこなかった芸能人について話した。番組では「老いを感じた瞬間」について話し合った。藤本は「年いくと人の名前が出てこない」と多くの人が抱える悩みについて口にした。「この前、ふかわりょうとメーク室でばったり会ったんですよ。全然、名前が出てこなくて。目の前にいてんのに。誰やったかな