【第9話】 2月22日 公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月22日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第9話「色管理店長」をヤンマガWebで公開した。 第9話では「プロフェッショナル 色管理の流儀」として、面接やキャスト管理など店長の仕事にフォーカス。店の女の子たちを大切な「商品」として、恋人のように寄り添い、突き放し、時にはサンドバッ