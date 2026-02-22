水戸ホーリーホックは22日、ハノーファーとの育成業務提携契約を2027年6月30日まで更新することで合意したことを発表した。両クラブは23年に育成業務提携を結びDF松田隼風がセカンドチームへ期限付き移籍した。マツダは昨年7月にハノーファーへの完全移籍を果たし、今季はブンデスリーガ2部を戦うトップチームでここまで17試合3得点を記録。水戸は「この事例は、『水戸から世界へ』というキャリアパスが現実的な選択肢であるこ