鹿児島ユナイテッドFCは22日に白波スタジアムで行うJ2・J3百年構想リーグ第3節のレノファ山口FCについて、雷雨のためキックオフが当初の午後2時3分から午後3時3分に変更されることを発表した。クラブは午後1時26分に公式Xを通じ、キックオフが30分遅れになることを発表。しかし午後1時43分に情報を更新し、「現在、スタジアム周辺では雷が発生しております。落雷の恐れがあり大変危険ですので、決して無理な行動はせず、コンコ