[2.22 J1百年構想リーグ WEST第3節](ヨドコウ)※15:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 23 中村航輔DF 4 井上黎生人DF 10 田中駿汰DF 27 ディオン・クールズDF 66 大畑歩夢MF 5 喜田陽MF 8 香川真司MF 11 チアゴ・アンドラーデMF 17 阪田澪哉MF 48 柴山昌也FW 9 櫻川ソロモン控えGK 1 福井光輝DF 6 登里享平DF 16 奥田勇斗DF 44 畠中槙之輔MF 14 横山夢樹MF 18 石渡ネルソンMF 19 本間至恩FW 13 中島元