◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）川村楓（岩谷産業）が2時間25分55秒で日本勢トップの6位に入り、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）の出場権を獲得した。優勝は、2時間21分44秒＝大会新＝のマレ・ディババ（36＝エチオピア）だった。上位成績は以下の通り（記録は速報値）。（1）M・ディババ（エチオピア） 2時