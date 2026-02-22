◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園42・195キロ）春を告げる日差しの中、元阪神の原口文仁氏（スポニチ評論家）が人生初のフルマラソンを走り抜いた。「思った以上に苦しかった。タイムも出なかったし…」。アスリートの顔で振り返った後、心からのスマイルを浮かべ、完走の喜びを口にした。「沿道の人とか、一緒に走っているランナーが絶え間なく応援して下さって…。自分一人なら、走り切れていない