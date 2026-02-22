日本スケート連盟が22日、公式Instagramを更新。フィギュアスケートの坂本花織選手と中井亜美選手が、ジェラートを楽しむ様子を公開しました。坂本選手は団体女子シングルショートプログラムで今季世界最高の78.88点を記録し、銀メダル獲得。今季限りでの引退を表明している中で、個人でも銀メダルを獲得しました。現在17歳の中井選手は、昨年ジュニアからシニアに転向。初の五輪で、トリプルアクセルを決めるなど躍動し、銅メダル