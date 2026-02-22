お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大（36）が22日放送のMCを努めるフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演。かつてのアルバイトを明かす場面があった。この日はお笑いコンビ「たんぽぽ」川村エミコ、ゲストのフリーアナウンサーの丸岡いずみ、俳優の和田正人と東京・築地を散策することに。岡部はゲストの登場前、築地について「ずっとバイトをしていたので。キングオブコント獲れるまでずっとここで」と打ち明けた。