モデルのすみれが2月19日、Instagramを更新。2022年10月8日、米ハワイの自宅で64歳という若さで急逝した母、女優の松原千明さんを偲んだ。すみれは《Happy Birthday MommaWish you are here》（お母さん、お誕生日おめでとうここにいてくれたらよかったのに）とつづり、幼いころの自身と若き日の母親とのツーショット2枚と、松原さんと父・石田純一に囲まれる七五三のときのスリーショットを公開した。2月18日は松原さんの