SF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクことエメット・ブラウン博士役で知られるクリストファー・ロイドが、バレンタインを記念して32歳年下の妻とのロマンティックな写真を公開した。【写真】ラブラブ！クリストファー・ロイド＆32歳年下の妻リサさん現地時間2月14日にインスタグラムを更新したクリストファーは、「最高にスウィートな愛。僕のバレンタイン」とキャプションを添えて、見晴らしの良い場所で妻リサ