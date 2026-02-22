１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２２日、東京・後楽園ホールでＤＤＴプロレス「ＨＹＢＲＩＤＰＥＲＦＯＲＭＥＲ２０２６〜武知海青デビュー２周年記念大会〜」のメインイベントに出場した。現ＫＯ―Ｄ無差別級王者の上野勇希とスペシャルシングルマッチで激突したが、激闘の末、敗戦した。「海青」コールが飛び交う中、ゴングが鳴るも、序盤は相手の連続攻撃を受け劣勢が続いた。