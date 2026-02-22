24日でウクライナへのロシアによる全面侵攻から4年を迎えます。ウクライナ軍の戦死者は5万人以上にのぼり連日、兵士の葬儀が営まれています。【映像】戦友に担がれる亡くなった兵士の棺醍醐穣リポ「戦友に担がれて亡くなった兵士の棺が、修道院の斎場の中へと運ばれていく」21日、キーウ中心部の聖ミハイル黄金ドーム修道院では今月戦死した40歳の将校の葬儀が営まれました。ドネツクから避難した女性「独立を守った若者たちに