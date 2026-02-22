茨城県常陸太田市で発生した山火事は4日目ですが、鎮火のめどは立っていません。火は住宅とは反対の方向に燃え広がっていて、消防による消火活動が続けられています。【映像】黒焦げになった住宅19日夜、常陸太田市折橋町で木造2階建て住宅などが焼ける火事があり、近くの山林に燃え移りました。茨城県によりますと、焼失面積は22日午前7時時点でおよそ10ヘクタールでしたが、午前11時にはおよそ14ヘクタールに拡大したとい