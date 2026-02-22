5人組ダンスボーカルグループM！LKの佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）が、21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。以前から変化したことを明かした。M！LKは「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」にも出演した。番組が事前に個別で取ったアンケートで「『イイじゃん』がバズる前と今で、一番変わったと思うメンバーは？」